Fedez al GP di Monaco mano nella mano con una ragazza: il gossip

Fedez è stato paparazzato mano nella mano con una giovane ragazza al Gran Premio di Monaco di Formula 1. Finito il matrimonio con Chiara Ferragni, il rapper è sempre più protagonista di eventi mondani, alimentando così l'interesse per la sua vita privata. Nelle scorse ore si è diffuso sui social un video in cui si vede Federico Lucia mentre cammina insieme a una donna nei pressi del circuito del GP a Montecarlo, evento che ha registrato la presenza di molti volti noti del jet set internazionale. Il cantante non poteva mancare e ha trascorso il fine settimana a bordo di un mega yacht, così come documentato nelle sue ultime Instagram stories, dove è apparsa anche una misteriosa ragazza dai lunghi capelli biondi.