Leclerc scatenato dopo la vittoria del GP di Monaco: cosa ha fatto

Dopo 78 giri di sofferenza e anni di sfortune, Charles Leclerc è riuscito a conquistare il Gran Premio di Monaco 2024 . Dopo l'agognata vittoria, il pilota Ferrari, primo monegasco a vincere in casa, si gode il successo ottenuto. Domenica 26 maggio Leclerc è partito in pole position ed è rimasto in testa per tutta la corsa, fino al traguardo, dove a sventolare la bandiera a scacchi c'era Kylian Mbappé . Il campione di F1 accompagnato dalla fidanzata Alexandra ha partecipato al consueto ricevimento organizzato dal principe Alberto di Monaco . Quest'ultimo è apparso molto emozionato durante la premiazione del monegasco.

Charles Leclerc, la festa dopo la vittoria del Gp di Montecarlo

Alla cerimonia tenutasi alla Salle des Etoiles, alla quale partecipa solo il vincitore del Grand Prix, Leclerc ha commentato: "È stata la più grande emozione della mia carriera. Da domani mattina... tarda mattina, comincerò a pensare alla prossima gara", strappando applausi e qualche risate nel pubblico presente, tra cui anche quelli del principe Alberto e della principessa Charlene. Dopo la cena, via alla lunga notte di festeggiamenti. Il pilota è stato avvistato al Jimmy'z, uno dei più noti e frequentati locali della movida monegasca, dove ha ballato con occhiali da sole e con la bandiera di Montecarlo. Il campione ha dedicato la sua vittoria al padre, Hervé, morto a 54 anni dopo una lunga malattia: "Negli ultimi giri pensavo a mio padre, era il nostro sogno vincere qui". "Non ci sono parole per spiegare come mi sento. Questa gara è veramente difficile. Il fatto che per due volte ero partito in pole e poi non avevo vinto rende questa vittoria ancora più bella. Significa tanto per me. Questa è la gara che mi ha fatto sognare di diventare un pilota di F1. Gara difficile a livello emotivo. A 15 giri dalla fine le emozioni stavano arrivando e speravo che non succedesse nulla. Pensavo a mio papà molto più di quanto pensassi a guidare. Lui ha dato tutto perché io fossi qui ed era una nostro sogno che io corressi e vincessi qui", ha raccontato Leclerc.