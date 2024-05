Diletta Leotta, che fai? La figlia 'protagonista' dell'allenamento in bikini

Diletta Leotta, la vacanza e l'allenamento in bikini

In alcune storie Instagram la siciliana ha pubblicato un simpatico video in cui la si vede a bordo piscina in bikini correre da un lato all'altro del giardino, spingendo intanto il passeggino della figlia Aria. Una fitness routine davvero speciale che ha divertito i fan e che lei stessa ha commentato così: "Come mantenersi in forma". Le nozze tra la Leotta e Loris Karius si celebreranno il 22 giugno a Vulcano, nelle isole Eolie, "posto del cuore" della conduttrice del podcast di successo MammaDilettante. La location scelta dalla coppia è quella del lussuoso hotel a 5 stelle Therasia Resort. La love story con il portiere è iniziata nel 2022. I due si sono incontrati per la prima volta a Parigi in un ristorante e per entrambi è stato un colpo di fulmine. Nei mesi successivi Diletta ha scoperto di essere in dolce attesa, quindi lo scorso agosto è nata la piccola Aria