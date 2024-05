Sinner fidanzato: le prime parole di Kalinskaya e la reazione di Maria Braccini

Jannik Sinner ha confermato la sua relazione con la collega Anna Kalinskaya nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria al Roland Garros nel primo turno su Eubanks . Nelle scorse ore sono arrivate le prime dichiarazioni della tennista russa, che ha svelato quando i due si sono conosciuti e perché ieri era in tribuna a tifare per Jannik. dopo essere stata informata che il campione azzurro aveva appena ufficializzato la loro relazione, l'ex compagna di Kyrgios si è lasciata andare a parlare del nuovo flirt. Alla domanda su come i due si sono conosciuti, Anna ha replicato: " Abbiamo iniziato a comunicare quest'anno. Ma non vi dirò i dettagli ".

Sinner, le prime parole di Anna Kalinskaya

Impossibile tenere ancora segreta la relazione, dopo che i due erano stati paparazzati insieme in diverse occasioni. La 25enne ha presenziato in tribuna sul campo Suzanne-Lenglen per assistere all'incontro di Sinner contro Eubanks. A chi le ha fatto notare che molti tennisti preferiscono non andare a fare il tifo per i propri partner, perché potrebbero sprecare energie emotive, Anna ha commentato: "Non ho questo approccio. Se stiamo insieme, sarò felice di andare a fare il tifo. Soprattutto se ho del tempo libero. È piovuto nella prima metà della giornata, quindi si è presentata l'opportunità di assistere alla partita". Un gesto che è stato ricambiato da Jannik, avvistato sugli spalti del campo 14 per assistere al match tra la Kalinskaya e la francese Burel, conclusosi con la vittoria della russa. "Se mi ha aiutato? Naturalmente, è supporto aggiuntivo", ha ammesso la tennista.

Il silenzio di Maria Braccini

Prima di ufficializzare la storia con Anna Kalinskaya, Sinner è stato legato sentimentalmente alla modella Maria Braccini, con cui ha avuto una relazione di quattro anni, con una piccola crisi nel 2021 in occasione del primo anniversario. La modella è sempre stata pronta a seguirlo e supportarlo. L'ultima volta che sono stati visti insieme è stato a fine marzo a Miami, dove Jannik ha disputato il torneo ATP vincendo contro Grigor Dimitrov. Da quel 31 marzo, Braccini ha interrotto la pubblicazioni di foto o storie con Jannik. Ancora oggi la modella continua a mantenere il totale silenzio sulla sua relazione con l'altoatesino e sulla sua nuova relazione. Nessun commento o reazione quindi da parte di Maria Braccini al nuovo fidanzamento di Sinner.