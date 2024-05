Wanda Nara, festa per Icardi e frecciata: "Quando ti ho portato in Turchia..."

Wanda Nara è tornata a far parlare di sé per un post pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram, dove ha celebrato la vittoria di un altro trofeo di Mauro Icardi con il Galatasaray. L'argentina è stata la prima a volersi complimentare con l'ex calciatore dell' Inter per il grande risultato ottenuto, ma nel farlo si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: "Due anni fa quello che nessuno di noi immaginava lo sapevo già !! Ti ho portato in Turchia e oggi sei la cosa più grande che esista qui!!! Devi saper arrivare e soprattutto andar via in tempo dai posti dove non ti apprezzano ! E continuare a aumentare il valore. Goditi che ancora una volta, in una città in più hai la corona".

Wanda Nara, la celebrazione di Icardi e la frecciata al vetriolo

Wanda ha poi proseguito il suo lungo post su Instagram: "Ancora una volta marcatore e due volte campione in due anni", riferendosi al marito Mauro Icardi. Poi ha aggiunto un'inaspettata frecciata al veleno: "Alcuni mi hanno mandato a cucinare perché non conosco il calcio... So cucinare, "la donna perfetta esiste"". E dire che Wanda è davvero una donna perfetta in tutti i sensi. Per lei, moglie e madre di cinque figli, qualsiasi impresa o nuovo progetto è un successo. Così è stato nella sua attività da imprenditrice e agente di calcio. Lo scorso anno i telespettatori italiani hanno potuto ammirare ed apprezzare il suo talento in pista a Ballando con le Stelle, edizione vinta da lady Icardi insieme al ballerino Pasquale La Rocca.

Presentatrice di MasterChef Argentina, Wanda ha indossato i panni anche di cantante, con le sue ultime canzoni (Bad Bitch, Money, Amor Verdadero e O bicho vai pegar) ha fatto ballare mezzo mondo e ha riscosso un grande successo. E come se non bastasse, nei mesi scorsi la Nara ha annunciato di essere sbarcata su Divas Play Mundial, una sorta di OnlyFans, dove si possono ammirare alcuni suoi scatti in pose hot e sexy. Una donna multitasking dalle mille imprese, che non si è lasciata certo abbattere dalla malattia: lady Icardi ha svelato di avere avuto diagnosticata una leucemia nell'ottobre del 2023.