Morata e Alice Campello, fuga d'amore a Parigi: "Solo noi due"

Amore a gonfie vele per Alice Campello e Alvaro Morata. In attesa di conoscere il futuro calcistico del calciatore dell'Atletico Madrid (che ha una clausola rescissoria di 12 milioni di euro e tornerebbe volentieri a Torino, dove è sempre stato bene e dove la moglie sarebbe felice di vivere), l'ex bianconero e la modella si sono concessi qualche giorno di relax a Parigi. A documentare l'ultima fuga d'amore dei Morata è stata la Campello che ha condiviso alcune Instagram stories e un post dove si vedono i due scambiarsi delle dolci effusioni con dietro la sagoma in lontananza della Torre Eiffel, simbolo iconico della capitale francese. A commento dello scatto le parole dell'imprenditrice: "In pigiama, nel nostro balcone.....solo noi due".