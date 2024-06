Klopp demolisce villa da 3,9 milioni acquistata a Maiorca: il motivo

Dopo aver terminato il suo ingaggio di nove anni al Liverpool , Jurgen Klopp è volato a Maiorca con sua moglie, Ulla Sandrock. Attualmente l'ex allenatore tedesco vive in un lussuoso hotel sulla costa delle Baleari, il Kimpton Aysla, dove il prezzo delle camere va dai 250 euro a notte ai 3.000 euro della suite presidenziale. Il suo soggiorno nel resort è tuttavia temporaneo. Innamorato di Maiorca per il suo clima mite, Klopp ha comprato una villa a Santa Ponça nel 2022 sborsando 3,9 milioni di euro . La struttura (con un edificio principale di seicento metri quadrati e composta da cinque camere da letto, cinque bagni e un'enorme piscina) è stata sorprendentemente demolita subito dopo la firma della documentazione della compravendita .

Klopp, la nuova casa ecologica a Maiorca

I lavori di costruzione di una nuova dimora sono iniziati nel 2022. La nuova villa di Klopp è stata costruita con un preciso obiettivo, ovvero quello di rendere la nuova struttura un "paradiso ecologico per le famiglie" e un luogo in cui l'allenatore e la sua famiglia possano vivere in completo comfort. La fine dei lavori è prevista nei prossimi mesi, al compimento dell'opera Klopp potrà godersi la sua casa dal basso consumo energetico. Sia il riscaldamento che l'aria condizionata saranno interconnessi per garantire che la temperatura all'interno della casa sia indipendente da quella esterna. Inoltre, gli elettrodomestici e l'illuminazione sono gestiti con un'app per telefono in modo da ridurre i consumi del 75%.