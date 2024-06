Wilshere, il dramma dell'ex Arsenal: "Mia figlia aveva un buco nel cuore"

Jack Wilshere ha raccontato del dramma vissuto per la sua bimba, Siena , a cui è stato trovato un ' buco nel cuore' . Una diagnosi che aveva più il sapore di una sentenza e che ha cambiato per sempre la vita dell'ex calcaitore dell'Arsenal , ritiratosi dal calcio professionistico a luglio 2022. Il giocatore e la moglie Andriani Michael , sposati dal 2017, hanno avuto la loro prima figlia un anno dopo le nozze. Dopo il primo compleanno, la bambina ha iniziato a soffrire per alcuni problemi di salute ricorrenti: "Non avremmo mai pensato che sarebbe stato così grave come è stato. Dopo l'esercizio fisico, abbiamo notato che Siena aveva sempre un attacco di tosse . Ci è stato detto che poteva trattarsi di asma indotta dall'esercizio fisico e, a parte i normali raffreddori e le infezioni al petto, non c'erano altri segnali”, ha raccontato Wilshere.

Wilshere, la disperazione dopo la diagnosi a Siena

A Siena è stato diagnosticato un difetto cardiaco all'età di cinque anni, durante una vacacanza di famiglia a Cipro, quando un medico rilevò un soffio al cuore e invitò la famiglia a portare Siena da un cardiologo. “Ero al lavoro e mi stavo preparando per il viaggio con la squadra quando ho ricevuto la telefonata di Andriani che mi spiegava che Siena aveva una grave patologia cardiaca e che avrebbe dovuto essere operata”, ha raccontato l'ex calciatore. Poi ha aggiunto: “Ricordo di essere scoppiato a piangere e di aver pensato a cosa fare. Le nostre vite sono state stravolte. La mia mente correva verso lo scenario peggiore: la prima cosa che mi è venuta in mente è che avremmo potuto perderla”. Siena è stata sottoposta ad un intervento chirurgico durato cinque ore, dopo che un mese prima le era stato diagnosticato un difetto del setto atriale sinus venosus, un 'buco nel cuore'.

Wilshere e la "guerriera del cuore"

Siena oggi è felice e in salute e la sua famiglia la chiama la “guerriera del cuore”. “Siamo davvero orgogliosi dopo tutto quello che ha passato e il suo percorso”, ha detto Wilshere, per poi aggiungere: "Come calciatore ho subito interventi chirurgici e so quanto sia difficile riprendersi, ma questi non sono nulla in confronto a quello che ha passato lei”. Ed ancora: “Come bambina di cinque anni, si è ripresa come ha fatto lei, con tanto coraggio. Sono così orgogliosa di lei. L'intervento ha fatto la differenza e ora ha così tanta energia". Wilshere e la moglie sono sono diventati ambasciatori di British Heart Foundation, l'associazione per la ricerca che studia le patologie più rare: "Senza enti e strumenti del genere forse Siena non sarebbe ancora con noi", ha ammesso l'ex calciatore.