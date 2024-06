Chiara Frattesi: "Mi ha spezzato il cuore". Il post dopo gli enigmi dalla vacanza

Chiara Frattesi single in Sardegna

Come passa le giornate Chiara Frattesi in Costa Smeralda? La modella ha condiviso alcune storie in cui la si vede al mare intenta a fare i cruciverba. A commento dello scatto condiviso con i fan, la sorella del calciatore dell'Inter ha scritto: "Dopo un'ora sono riuscita a finirlo", per poi aggiungere "con qualche cancellatura, ovviamente". Tra le altre storie condivise dalla ragazza, una in particolare ha catalizzato l'attenzione dei fan, ovvero quella raffigurante un frame introduttivo del film Collateral Beauty targato Netflix con protagonista Will Smith. Una storia che narra la difficile rielaborazione del lutto da parte di un imprenditore, che incomincia a scrivere lettere e vedere persone invisibili. I suoi colleghi per aiutarlo mettono in atto uno stratagemma. Una narrazione densa di emozioni e ricca di significato che con tutta evidenza ha colpito dritto al cuore di Chiara Frattesi, che ha commentato scrivendo: "Questo film mi ha spezzato il cuore".