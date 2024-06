Diletta Leotta, addio al nubilato e show da Cattelan: "Mi sarebbe piaciuto..."

Diletta Leotta è volata ad Ibiza nei giorni scorsi per festeggiare insieme a amici ed amiche il suo addio al nubilato . Tra le cerimonie di nozze più attese per l'estate 2024 c'è infatti anche quella della conduttrice di DAZN e Loris Karius, da un anno genitori della piccola Aria. Il matrimonio sarà celebrato il 22 giugno a Lipari nelle isole Eolie , luogo a cui la presentatrice è molto legata.

Nelle scorse ore la Leotta ha condiviso sui social alcuni momenti dei festeggiamenti in Spagna, all'insegna del bianco, e durante i quali la futura sposa ha indossato un mini dress da sposa firmato Atelier Emè. Un outfit del valore di mille euro, leggero e impreziosito da lunghe code bianche dietro.

Diletta Leotta scatenata al suo addio al nubilato

Diletta ha trascorso il suo weekend per festeggiare l'addio al nubilato con gli amici più cari: Francesca Muggeri, Irene Simeone, Giulia Sofia, Luca Canciolo e Michele Cuzzilla. Il gruppo si è scatenato nella celebre discoteca Ushuaïa. Assente l'altra amica del cuore di Diletta e futura damigella alle nozze, Elodie, impegnata con la promozione del suo ultimo disco Black Nirvana. "My bachelorette weekend", che tradotto significa "il mio weekend al nubilato", così Diletta ha commentato le immagini condivise su Instagram riguardanti i festeggiamenti ad Ibiza.

Nelle scorse ore la conduttrice è stata anche ospite di 'Da vicino nessuno è normale', dove ha messo per un attimo in difficoltà il presentatore del programma, chiedendogli la data del suo matrimonio. Cattelan ha quindi tolto la fede nuziale per accertarsi della sua data di nozze, quindi ha detto: "Io e mia moglie abbiamo festeggiato dieci anni di matrimonio con venti giorni di ritardo perché nessuno di noi se ne era ricordato".