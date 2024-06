Tomic, il malore in campo ed il litigio con la fidanzata: "Hai il Covid"

Ritiro a sorpresa per Bernard Tomic durante il Little Rock Open in Arkansas, un torneo del circuito ATP Challenger. Il tennista si è ritirato dal match contro il giapponese Yuta Shimizu dopo aver litigato in pubblico con la sua compagna Keely Hannah , che era seduta in tribuna per assistere alla sfida. Dopo aver perso il primo set 6-1, l'ex numero 17 al mondo nel 2016 ha riferito di non sentirsi bene, quindi ha concluso la partita dando la mano all'arbitro e all'avversario. Il giornalista sportivo Zachary Cohen ha riferito sui social: "Non l'ho visto muoversi su una sola palla e sta mancando letteralmente tutto". Poi ha aggiunto: " Ha chiamato i medici e gli ha detto che stamattina la sua ragazza è risultata positiva al Covid ".

Tomic litiga con la fidanzata durante il Little Rock Open

Subito dopo è accaduto l'inaspettato: un acceso diverbio tra il tennista (ex di Vanessa Sierra) e la compagna, l'influencer Keely Hannah. "Bernard e la sua ragazza continuano a litigare", ha riferito il telecronista in diretta, riportando l'animata discussione tra i due: "Bernie le ha detto: ‘Sei risultata positiva al Covid oggi!'. La fidanzata ha risposto: ‘No, è successo due settimane fa!'. Non avevo previsto di dover commentare il litigio di una coppia, ma eccoci qua. In ogni caso, è un disagio per tutti i tifosi che sono qui, che vogliono solo vedere un po' di tennis stasera, ma non so se lo capiranno". Subito dopo la lite, è arrivata la decisione di Tomic di abbandonare il match. Successivamente è risultato positivo al Covid. Al momento il tennista ha deciso di disattivare il suo account Instagram, mentre la compagna lo ha reso privato. Non è chiaro se l'episodio ha influito sull'unione di coppia.