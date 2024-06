Nicolò Barella papà per la quarta volta: è nato Romeo

Fiocco azzurro per Nicolò Barella e Federica Schievenin . Il centrocampista nerazzurro ha annunciato su Instagram la nascita di Romeo , il suo primo figlio maschio dopo le tre figlie Rebecca, Lavinia e Matilde (nate rispettivamente nel 2017, 2019 e 2021). La wag ha partorito giovedì 6 giugno poco dopo le 14. A corredo di uno scatto dove si vede il piedino del nuovo arrivato, la caption: " Benvenuto amore nostro ", didascalia accompagnata con dei cuoricini. Una doppia festa quindi per il calciatore dell' Inter che nella stessa giornata ha ricevuto anche la convocazione in Nazionale . Il bebè è arrivato dopo una gravidanza molto delicata.

Barella-Schievenin, l'annuncio della quarta gravidanza

Nei mesi scorsi Federica Schievenin ha raccontato che aspettava due bambini, ma il più piccolo non ce l'ha fatta: "Durante questo viaggio il più piccolo ci ha lasciato. Per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce, pochi mesi fa, è stato riaprire una ferita. Sono stati mesi difficili anzi un anno difficilissimo. Con tuo papà vicino è stato tutto un po’ più semplice", ha scritto la wag per annunciare la quarta gravidanza. Sono state tante le persone che hanno festeggiato sui social l'arrivo di Romeo Barella. Emoticon a forma di cuore a profusione anche nei commenti di tifosi interisti e follower o di personaggi famosi. Tra i tanti non è passato inosservato il commento lasciato da Chiara Ferragni, ad esempio, che vive nella stessa zona di Milano dove abita la famiglia Barella, ma anche quello di Virginia Mihajlovic (figlia del compianto Sinisa Mihajlovic), ed ancora quelli di Gaia Lucariello (lady Inzaghi), Enza De Cristofaro (moglie di Danilo D'Ambrosio), Costanza Caracciolo (lady Vieri).