Sinner, fine corsa al Roland Garros: il commento di Anna Kalinskaya

Sinner, il sostegno di Anna e le parole dopo la sconfitta

Anna ha scelto quindi la strada della semplicità e della chiarezza per esprimere tutto il suo amore e sostegno nei confronti del compagno. Nessuna retorica inutile, né frasi sdolcinate, solo tanta ammirazione sia per il percorso che sta facendo il campione azzurro nel tennis (fresco numero uno al mondo nel ranking ATP), ma anche per come Jannik ha trattato la sconfitta. Sinner non ha infatti mai sbagliato un atteggiamento in campo, né una parola di troppo dopo la partita contro l'avversario, limitandosi invece a dire: “Sono felice per il torneo, che avevo iniziato con grandi dubbi, ma triste per come è finita oggi”. Poi ha aggiunto: "La chiave è stata la sua capacità di giocare meglio nei momenti importanti dei set che poi ha vinto". Ed ancora: "Rispetto allo scorso anno comunque sono migliorato molto su questa superficie, e tra poche settimane avrò un’altra opportunità di giocare qui, alle Olimpiadi, un torneo a cui tengo tantissimo. Quando giochi 4 ore, cinque set così combattuti, sono molti gli aspetti da valutare. Sono partito meglio di lui, sono andato avanti di un set e un break, poi ho iniziato a servire un po’ peggio mentre lui ha cambiato qualcosa e ha iniziato ad alzare la traiettoria. Oggi poi era un più caldo e la palla rimbalzava di più. Anche nel quinto ho avuto qualche chances ma alla fine la cosa positiva è che ho fatto un passo avanti su questa superficie e speriamo possa aiutarmi per le Olimpiadi".