Il meraviglioso mondo di Georgina: vacanze esclusive e gioielli extra lusso

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si stanno godendo qualche giorno di relax nell'isola di Ummahat , in Arabia Saudita . Vacanza documentata quotidianamente dalla modella sui social, mostrando ai suoi fan dove si trova e come trascorre le sue giornate. I follower della compagna di CR7 non hanno potuto fare a meno di notare alcuni dettagli scintillanti negli scatti condivisi su Instagram. Georgina, infatti, prima di andare in spiaggia ha indossato dei gioielli molto costosi che non ha tolto nemmeno quando ha fatto il bagno. Ma quanto costano questi piccoli grandi lussi da vip di lady Ronaldo?

Georgina, gioielli super lusso anche per andare in spiaggia

Il calciatore dell'Al-Nassr, Georgina e i loro cinque figli hanno scelto di alloggiare al St Regis Red Sea Resort per la loro vacanza a Ummahat. In alcuni scatti condivisi sui social si possono notare i gioielli extralusso che la wag ha indossato per andare in spiaggia o in piscina. Ad esempio, nel selfie con il bikini rosa confetto, la modella porta al collo una collana con un ciondolo di smeraldo, mentre nello scatto dove la si vede sollevare un piatto con toast e patatine fritte, si nota il bracciale di Cartier da 8700 euro ed un orologio d'oro. Ma non è finita qui, perché Georgina ha pubblicato anche un brevissimo video in cui immerge la mano in acqua e mostra l'anello tempestato di brillanti. La serie di scatti condivisi sui social è accompagnata dalla didascalia: "Il mio mondo". Anche nel corso di una recente vacanza in Sardegna, la Rodriguez ha mostrato anche alcuni dei suoi preziosi gioielli: anelli di diamanti e rubino, collane e orecchini tempestati di brillanti. Non è certo una novità che la Rodriguez sia fan del lusso: nel suo armadio ci sono borse modello Kelly e diverse Birkin. Accessori non da tutti, se si pensa che solo la borsa in pelle di coccodrillo ha un valore di circa 300mila euro.