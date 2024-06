Dani Alves 'sorpresa' alla festa di Joana Sanz: cosa è successo

Joana Sanz ha compiuto 32 anni domenica 9 giugno. Sul suo account Instagram, dove ha più di 960.000 follower, la modella spagnola ha condiviso alcune immagini dei festeggiamenti all'insegna del personaggio dei cartoni animati Doraemon e tra i tanti scatti anche una foto del pranzo di compleanno. Proprio in una di queste foto sono immortalati diverse persone e tra queste non è sfuggito agli occhi dei fan l'ex calciatore Dani Alves , attualmente in attesa del pronunciamento sui ricorsi di appello alla sentenza di condanna a 4 anni e mezzo di carcere (oltre ad altri cinque anni di libertà controllata, alla distanza e all'isolamento con la vittima per nove anni e sei mesi, un risarcimento di 150.000 euro e al pagamento delle spese processuali) per la presunta violenza sessuale nei confronti di una giovane nel bagno della discoteca Sutton di Barcellona nel dicembre 2022, presentati dal pubblico ministero e dalla parte civile.

Dani Alves è ancora amore con Joana Sanz

Dopo la scarcerazione di Alves, l'ex calciatore e la modella pare abbiano ritrovato il feeling ed il sentimento che li ha uniti per molto tempo e li ha portati anche alle nozze. Lo scorso maggio Daniel è stato paparazzato insieme all'ancora moglie in vacanza. Joana lo aveva lasciato dopo la notizia del presunto strupro per il quale l'ex calciatore è stato condannato. I due sono stati sorpresi insieme all'aeroporto di Barcellona. Dopo il recente viaggio fatto dalla coppia alle Baleari, questa volta la meta del viaggio è stata Tenerife, l'isola natale di lei, così come è stato riportato nelle scorse ore dal programma tv Socialité. Una viaggio che non è stato documentato sui social dalla modella per evitare clamore e critiche, che in precedenza hanno portato l'ex calciatore a cancellare il suo account Instagram, almeno per il momento, per non dare più adito a discussioni.