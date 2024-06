Antonella Clerici, operazione improvvisa dopo visita dal ginecologo: "Ciao ovaie". L'incredibile storia e il sostegno vip

Grande preoccupazione per Antonella Clerici che nelle scorse ore ha condiviso un post su Instagram dove la si vede in un letto di ospedale. A commento dello scatto, che ha suscitato non poca ansia tra i fan, le parole della conduttrice Rai: " Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi e' successo perche' questo possa ricordare a tutti l'importanza della prevenzione.Giovedi scorso arrivo a Roma con l'idea di stare vicino a un'amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D'Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da li' parte uno tsunami. Risonanza,ricovero,operazione.Ciao ovaie.Tutto e' andato bene ".

Antonella Clerici, i ringraziamenti e la vicinanza dei vip

Il racconto di Antonella Clerici è poi proseguito ringranziando tutto il personale medico che le è stato al fianco in questo momento così difficile: "Ringrazio nell'ordine degli accadimenti il mio bravissimo diagnosta ginecologo Antonio Tafuri,la mitica Adriana Bonifacinoche e' stata sempre al mio fianco con dolcezza, fermezza e competenza e affetto.Ultimo ma determinante il Prof Enrico Vizza straordinario professionista,dotato di un'empatia contagiosa. La sua frase prima di entrare in sala operatoria: "Stia tranquilla, al resto ci penso io". Non la dimentichero'. Grazie all'equipe del prof Vizza e a tutte le infermiere e infermieri. Adesso un po' di convalescenza... a presto". Sono stati tantissimi i like e le emoticon a forma di cuore messe da numerosi personaggi famosi dello showbiz e non solo al post della Clerici, tra cui anche Diletta Leotta, Sabrina Ferilli, Valeria Marini, Elodie, Fiorella Mannoia, Chiara Ferragni, Mara Venier e tanti altri. Simona Ventura ha commentato: "Ma Anto, ti abbraccio forte un grande abbraccio", mentre Luciana Littizzetto ha scritto: "Ma tesora...ti mando tanti baci".