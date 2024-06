Verstappen, lo sfogo di Kelly Piquet sui social: "Basta fake news"

Max Verstappen ha preso le difese della fidanzata Kelly Piquet chiedendo di smetterla con il cyberbullismo , l'odio online che la compagna è stata costretta a subire negli ultimi tempi. "Un messaggio da parte mia e un gentile promemoria per tutti… Il mondo online può essere un posto meraviglioso per molte ragioni, ma può anche essere molto spaventoso quando vengono diffuse informazioni false e bugie". Ed ancora: "Per più di tre anni, ho affrontato un’ondata molto strana e disturbante di accuse, voci, situazioni inventate, testimonianze false, screenshot manipolati … tu scegli. Durante tutto questo, sono rimasta in silenzio e non mi sono coinvolta in queste ridicole affermazioni". Poi ha continuato: "Le accuse fatte negli ultimi mesi, in particolare, hanno raggiunto un nuovo livello di diffamazione. Coloro che mi conoscono capiscono che non mi metterei mai in tali situazioni, direi certe cose o agirei in quel modo. Sono lontana dall’essere perfetta, ma sono orgogliosa dei miei valori, della mia moralità e delle mie maniere".

Vertappen difende sui social Kelly Piquet

Concludendo il suo lungo post, Kelly Piquet ha scritto: "Sia chiaro, come essere umano, i commenti e l’odio mi colpiscono profondamente e colpiscono le persone intorno a me. Spero che questo serva come un promemoria per le persone di verificare i contenuti online prima di fare minacce. Ricordatevi, come dice James Clear, ‘ogni azione che compiamo è un voto per chi vogliamo essere’. Scegliamo di essere esseri umani migliori per noi stessi e per gli altri”. A commentare le parole di Kelly sui social è stato anche il campione di F1: "Questo deve finire. Queste false accuse da parte di alcuni individui su Instagram e TikTok sono folli e ridicole allo stesso tempo. Non c'è posto per l'odio in questo mondo. Sappiamo cosa c'è di vero nella nostra famiglia e siamo molto felici insieme. Ti voglio bene".

Le critiche contro Kelly Piquet

Max Verstappen e Kelly Piquet hanno una relazione stabile e duratura da diversi anni come dimostrato anche dall’affetto che Penelope, la figlia che Kelly Piquet ha avuto con il precedente compagno Daniil Kvyat, dimostra nei confronti del tre volte iridato. Cosa ha causato tanto odio e trolling a Kelly, diventando così brutto e diffondendosi ampiamente sui social media? Secondo il Pink Villa, Kelly Piquet è stata accusata dall’ex moglie dell’ex pilota di Formula 1 Jerome D’Ambrosio di voler causare la rottura del suo matrimonio.