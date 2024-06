Nicolò Zaniolo e Sara Scaperotta, dopo l'amore ritrovato le nozze? Il gossip

Zaniolo, la rottura ed il ritorno di fiamma con Sara

I rumors riguardanti una loro ritrovata complicità si rincorrevano da giorni, così la coppia ha deciso di confermare le indiscrezioni, pubblicando lo scatto, che ha ricevuto numerosi commenti e tanti cuori e messaggi di amici tra cui quelli di Arianna e Virginia Mihajlovic, felici di rivederli insieme. Dopo circa due anni insieme, l'ex calciatore della Roma in forza all'Aston Villa lasciò la compagna nonostante lei fosse incinta e nello stesso periodo uscì allo scoperto al fianco dell'attrice Madalina Ghenea. "Non andavamo più d'accordo", aveva raccontato lui perché si disse non pronto a diventare padre. "Il bambino è stato voluto, cercato, desiderato, e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa", aveva affermato l'influencer in un lungo sfogo. La nascita di Tommaso li ha riavvicinati, nonostante la delusione di lei, e dopo numerose frequentazioni, il calciatore avrebbe deciso di ritornare sui suoi passi, tra le braccia della madre di suo figlio.