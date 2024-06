Icardi-Wanda Nara, l'attico extralusso a Milano e la rivelazione

Wanda Nara ha trascorso alcuni giorni in Italia, dove è a riposare nella sua "modesta dimora" in zona Porta Nuova a Milano. L'appartamento in cui abita è stato un regalo del marito Mauro Icardi al momento in Turchia in forza al Galatasaray. Nei giorni scorsi la Nara ha condiviso alcune Instagram stories raffiguranti alcune parti della splendida casa, che rispecchia il gusto personale dei proprietari. "L’abbiamo comprata 6 anni fa, abbiamo unito 4 appartamenti", ha raccontato l'imprenditrice argentina. La coppia ha deciso di acquistare anche il piano sottostante per poter garantire un posto dove alloggiare per i loro parenti e amici che vengono a trovarli.