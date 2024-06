Pecco Bagnaia sposa Domiziana Castagnini: data, location e invitati

Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini, invitati vip e chef famoso

Bagnaia e Domizia, sebbene abbiano scelto una delle torri del Centro Benelli come residenza, si trasferiranno presto in una villa zona mare appartenuta alla famiglia di Giancarlo Morbidelli. Tra gli ospiti attesi alle nozze anche tanti colleghi motociclisti: Valentino Rossi, con la compagna Francesca Sofia Novello e la figlia Giulietta, Luca Marini e la moglie Marta Vincenzi, Federico Fuligni con la compagna. Ci sarà anche il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi, con la moglie Chiara Bontempi (sposi due anni fa proprio nella stessa location). Stando agli ultimi rumors, la coppia ha affidato il catering allo chef Massimo Botturo, lo stesso che in questi giorni si trova in Puglia, per preparare i piatti per i leader del mondo che stanno partecipando al G7. Per l'abito da sposa, pare che Domizia abbia scelto una creazione della boutique Ratti di Pesaro, mentre il campione potrebbe indossare un total look Gucci. Il matrimonio di Pecco e Domizia cadrà in un periodo di pausa dalle gare e una settimana prima del World Ducati Week.