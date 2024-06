Diletta Leotta, allenamento e sorpresa finale: "Meno male che..."

Fervono i preparativi per le nozze tra Diletta Leotta e Loris Karius. Il matrimonio tra la conduttrice di DAZN ed il portiere del Newcastle è fissato per il 22 giugno a Vulcano, nelle Isole Eolie. La presentatrice, oltre ad ultimare gli ultimi dettagli per la cerimonia, si sta allenando duramente, così come documentato dalle recenti stories condivise su Instagram dove la si vede scaricare lo stress facendo jogging in maglietta bianca, completo sportivo, cappello nero e cuffie nelle orecchie. Una corsa, la sua, che però l'ha portata lontano dal suo alloggio, quindi complice la stanchezza, per rientrare ha dovuto chiedere l'aiuto di un soccorritore d'eccezione.