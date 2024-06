Shakira inedita: le rivelazioni sull'amore dopo Piqué

Shakira è tornata a far parlare di sé grazie ad alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista rilasciata alla rivista Rolling Stone, dove ha anche parlato d'amore e spiegato che, nonostante nel recente passato abbia sofferto molto (a causa della separazione da Gerard Piqué dopo 12 anni di relazione, ndr), crede ancora in questo sentimento, quindi ha precisato di non avere al momento alcuna frequentazione. La cantante ha affermato: "Non ci penso. Che spazio ho per un uomo in questo momento? Cosa posso dirti? Mi piacciono gli uomini, certo, e questo è il problema perché non dovrebbero piacermi con tutto quello che mi è successo, ma immagina quanto mi piace l'idea dell'amore se ci credo ancora? Ma ehi, non sono contraria ad avere amici".