Dani Alves via da Barcellona? La nuova vita con Joana Sanz

Nuova vita per Dani Alves fuori dal carcere . In libertà vigilata almeno fino a quando non ci sarà una sentenza definitiva e gli appelli contro la sua condanna a quattro anni e mezzo di carcere saranno risolti (oltre al divieto di avvicinamento della vittima per nove anni e sei mesi, al risarcimento di 150mila euro ed il pagamento delle spese processuali per il reato di violenza sessuale commesso la notte del 30 dicembre 2022 nel bagno della discoteca Sutton di Barcellona), il calciatore starebbe pensando di lasciare Barcellona e trasferirsi in una nuova città . Secondo la testata La opinión de Tenerife, l'ex calciatore avrebbe intenzione di andare a vivere alle Canarie con la sua compagna , la modella Joana Sanz, originaria di quelle isole.

Dani Alves pronto per traslocare con Joana Sanz: il gossip

Stando alle indiscrezioni riportate dai media locali, la coppia (che aveva rotto dopo la notizia della violenza sessuale, per poi riconciliarsi dopo la scarcerazione di Daniel, dandosi coì una seconda possibilità) avrebbe scelto Santa Cruz come nuova città per vivere. I rumors sul possibile trasloco di Alves e la Sanz si sarebbero rafforzati dopo che i media locali avrebbero appreso che Dani e Joana sarebbero alla ricerca di un appartamento in una zona centrale e vicino a diversi spazi commerciali nella capitale delle Canarie. Aggiungono anche che l'ex calciatore si trovava settimane fa nell'arcipelago per lavoro, occasione in cui è stato visto nella zona di Tome Cano, a Santa Cruz. Poco prima del compleanno di Joana Sanz, l'ex giocatore è stato visto uscire da un negozio instabile e con delle stampelle. Ma al momento non è stato svelato il motivo per cui Alves ha avuto bisogno degli ausili ortopedici.