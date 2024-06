Diletta Leotta, i festeggiamenti per la figlia e le critiche: "Che tristezza"

In attesa delle nozze con Loris Karius, Diletta Leotta ha trovato il tempo per fare una breve gita in barca insieme alla figlia Aria, nata il 16 agosto scorso, condividendo poi sui propri profili social alcuni scatti della bella esperienza appena vissuta. Immagini riprese anche per festeggiare al meglio i 10 mesi della bambina. La carrellata di scatti però ha suscitato non solo tanti like edemoticon a forma di cuore, ma anche diverse critiche e commenti negativi. Ma perché le foto di Diletta in barca stanno facendo così tanto rumore? A essere messa in discussione è la scelta della conduttrice di portare in barca una bimba così piccola e non solo: "Ma su un motoscafo lanciato a velocità sulle onde è una cosa brutta da vedere, nessuna mamma che non vuole solo like farebbe".