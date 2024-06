Elodie e il gesto romantico per Iannone prima del Gp di Misano

Elodie è stata paparazzata a Misano intenta a dare un bacio al pilota Andrea Iannone , poco prima della partenza del Gran Premio di SuperBike . Un gesto affettuoso per sostenere il compagno , che è stato immortalato in un video, poi diventato virale sui social. Nella sequenza delle immagini si vede la cantante avvicinarsi al campione già in pista per dargli un bacio appassionato sulle labbra e subito dopo uno sulla guancia. Un vero e proprio portafortuna romantico, che ha dissipato ancora una volta i rumors degli ultimi giorni che volevano ancora una volta la coppia in crisi. Voci alimentate anche dall'assenza di Iannone al recente matrimonio della madre di Elodie.

Elodie ed il bacio portafortuna a Iannone

La storia d'amore tra Andrea Iannone ed Elodie continua quindi a gonfie vele. Ad attestarlo anche i numerosi scatti di coppia, spesso audaci, che i due hanno condiviso sui social. Dopo aver partecipato al concerto di Gigi D’Alessio a Napoli e al Tim Summer Hits a Roma, la cantante si è subito recata dal compagno per non fargli mancare il suo sostegno in questa giornata molto importante per il pilota della Ducati. Il bacio portafortuna di Elodie a Iannone non ha però portato ai risultati sperati poichP il campione in gara 2 è arrivato fuori dalla top ten. Di recente il rider ha espresso tutto il benessere che condivide con la sua partner, che considera una persona leggera, semplice, allegra e solare, sottolineando anche che è una vera fortuna vivere con lei. Al momento il pilota è concentrato solo sul suo lavoro in pista ed il suo prossimo futuro, ma nessun programma a lungo termine.