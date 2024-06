Wanda Nara e le nuove rivelazioni su Maxi Lopez, Icardi e la leucemia

Wanda Nara e Mauro Icardi , ospiti del programma 'Se extraña la nona', hanno svelato per la prima volta particolari inediti riguardanti l'inizio della loro storia d'amore . Raccontando come fosse iniziata la loro relazione, l'imprenditrice argentina ha ammesso: " Piangevo così tanto che pensavo che anche Mauro mi avrebbe lasciato ". Quindi ha proseguito: " Mauro se ne è sempre fregato. Ho sofferto molto. Ho sofferto. Chiedevo a Maxi di innamorarsi di qualcuno. Lui mi diceva che ero una stupida, che Maxi era felice, single, faceva festa... ", riferendosi ai sensi di colpa provati nei confronti dell'ex marito. " Il giorno in cui Maxi ha formato una famiglia ho provato un sollievo totale. Sono dovuta andare da uno psicologo , non c'ero mai stata prima. Avevo bisogno di liberarmi di quel senso di colpa", ha poi concluso la cantante.

Wanda Nara e la leucemia: come sta oggi

La vincitrice di Ballando con le Stelle 2023 e procuratrice sportiva di Mauro Icardi è tornata a parlare della leucemia che le è stata diagnosticata lo scorso anno. "Mi hanno fatto le analisi e hanno iniziato a chiamarmi in clinica, ero spaventata. Ho iniziato ad avere paura perché non hanno voluto comunicare i risultati alla mia segretaria", quindi ha aggiunto: "Non stavo più capendo niente. Avevo le valigie pronte e all'improvviso mi sono trovata ricoverata. Iniziarono a sospettare che potesse essere leucemia, ma nessuno voleva dirmelo. Pensavo mi restassero 24 ore di vita". Momenti difficili che hanno sconvolto Wanda: "Ho iniziato a cercare su Google, cosa che non devi fare, ed è apparso di tutto. Tre mesi di vita, un mese, due giorni. Io piangevo. Ho detto a Mauro che stavo per morire". La Nara ha svelato anche come sta oggi e come stanno procedendo le cure a cui si è sottoposta e continua a fare: "Ho detto all'infermiera che a volte mi lamento delle cure che devo fare, ma poi vedo che c'è sempre qualcosa di peggio". Ed ancora: "Sono mamma di cinque figli, grazie al cielo è capitato a me che sono forte e non ai miei figli. A volte sono stanca per le pillole ma comunque grata perché qualche anno fa non esisteva una cura per questo".