Lady Messi, 'incidente' prima di Argentina-Canada: cosa è successo all'ingresso dello stadio

Antonela Roccuzzo ha vissuto un inaspettato fuoriprogramma che le ha procurato non poco imbarazzo, poco prima del fischio d'inizio dalla partita di Coppa America Argentina-Canada . La moglie di Lionel Messi è arrivata al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, ma il suo ingresso è stato ritardato a causa di una borsa dalle dimensioni vietate dalle autorità, pare appartenente ad una persona che era insieme a lei. Nel video diffuso da TN si può vedere il momento in cui la wag è stata bloccata all'accesso dello stadio. Dopo pochi minuti, la Roccuzzo, che ha discusso con la sicurezza, si è accordata con gli agenti dei controlli e la borsa è stata lasciata al checkpoint.

Messi, Antonela Roccuzzo bloccata ai controlli prima di Argentina-Canada

Secondo l'organizzazione, non è possibile entrare negli stadi con determinate dimensioni di portafoglio o borse e in caso contrario devono essere trasparenti. Purtroppo in questo caso non è stata rispettata la norma statunitense riguardante l'accesso di oggetti negli stadi, da qui il ritardo della wag che nonostante il disguido è riuscita comunque a raggiungere i box da dove ha seguito la partita ed assistere alla vittoria dell'Argentina che si è imposta agevolmente con il risultato di 2-0 dominando interamente la prima giornata della fase a gironi di Copa America 2024 contro il Canada. Anche in questo match Messi è stato protagonista. Decisivi i gol di Julian Alvarez e di Lautaro Martinez, entrambe le reti sono state messe a segno nella seconda frazione di gioco. Con questa vittoria, l'Argentina è partita con il piede giusto e guida il Gruppo A.