Diletta Leotta e Karius, non solo il matrimonio. La festa è doppia, ecco perché

White party e compleanno di Karius

Al Therasia Resort i festeggiamenti sono iniziati ieri sera. Gli sposi infatti hanno organizzato un white party per accogliere gli ospiti e non solo. Infatti il 22 giugno non è solo la data del matrimonio, ma è anche un giorno importante per un altro motivo: è il compleanno di Karius che compie 31 anni. A mezzanotte infatti, tutti gli invitati hanno festeggiato il futuro sposo che ha stappato lo champagne e ha spento le candeline. Il portiere del Newcastle ha anche mostrato a tutti una sua versione inedita, da dj, deliziando gli ospiti con alcuni remix.