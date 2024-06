Michelle Hunziker in lacrime per Diletta Leotta e Karius: "Ci avete..."

Conclusi i festeggiamenti per il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius ( avvenute il 22 giugno nell'incantevole cornice delle isole Eolie alla presenza di 260 invitati ), Michelle Hunziker ha voluto inviare un messaggio di ringraziamento social ai neosposi, condividendo sul suo profilo una dolce Instagram stories, dove si legge: " Diletta, Loris e Aria....siete spettacolari e ci avete regalato una bellissima energia di amore nella quale siamo stati immersi tutti in questi giorni ", quindi ha concluso: " Vi voglio bene ". Parole che restituiscono anche la grande e autentica amicizia che lega la showgirl alla conduttrice DAZN. Alle nozze Leotta-Karius, l'ex di Tomaso Trussardi era accompagnata dalla figlia Aurora Ramazzotti, che, a sorpresa, ha condiviso sui social un fuoriprogramma inaspettato avvenuto durante la cerimonia legato alla showgirl Mediaset.

Michelle Hunziker in lacrime alle nozze di Diletta Leotta e Loris Karius

Madre e figlia sono state protagoniste di un momento molto particolare nel quale la svizzera ha ceduto all’emozione. Aurora, infatti, nelle sue stories su Instagram, ha mostrato ai suoi followers come la bionda si sia sciolta in lacrime, probabilmente al momento del fatidico "sì". "In lacrime dal primo all’ultimo secondo", poi un messaggio diretto alla sposa: "Diletta l’hai distrutta", ha scritto la Ramazzotti nelle storie Instagram riprese anche da diversi altri media. Nel filmato si vede appunto Michelle piangere, completamente presa dal momento emozionante vissuto dalla sua amica. La Hunziker ha anche “rimproverato” Aurora dicendole: “Dai, basta ora”.

Tra le curiosità legate al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius anche il messaggio che la presentatrice ha voluto far scrivere sul velo dell'abito nuziale: "Quello che ho sempre voluto". Stessa frase con cui ha poi commentato sui social una carrellata di romantiche e dolci immagini del matrimonio. Per il grande giorno la conduttrice si è affidata al famoso marchio Atelier Emé. I festeggiamenti si sono svolti presso il Therasia Resort, dove sono stati avvistati numerosi personaggi Vip, come Chiara Ferragni, Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, Elisabetta Canalis, Elodie (che ha fatto la damigella d'onore), e Barbara Berlusconi.