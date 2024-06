Diletta Leotta, Karius e quel regalo originale che non ti aspetti: di cosa si tratta

Diletta Leotta e Loris Karius possono inserire tra le curiosità legate al loro matrimonio (avvenuto il 22 giugno a Vulcano, nelle isole Eolie, alla presenza di numerosi invitati) anche la realizzazione di una colonna sonora di nozze personalizzata . L'autore del brano, che ha per titolo " Diletta e Loris " EDm Version, è Figlio di Roma , artista capitolino che ha raccontato l'amore tra la conduttrice sportiva ed il calciatore del Newcastle. " Sotto il cielo di vulcano dove il mare abbraccia il sole Diletta e Loris insieme uniti nell'amore. Con il cuore siciliano e l'anima tedesca nasce una storia senza fine. Diletta e Loris sono luce ed armonia hanno trovato l'amore, hanno trovato la via con la piccola Aria la loro dolce melodia ... Sotto il cielo stellato, sotto il sole siciliano un amore che cresce un amore che splende, Diletta e Loris in un abbraccio eterno ", recita parte del brano.

Diletta Leotta e Karius, colonna sonora per il matrimonio



A produrre il brano è stato Ricky Palazzolo, manager della conduttrice, e che su Instagram ha pubblicato foto e video del matrimonio utilizzando questa colonna sonora speciale, per poi commentare: "La tua felicità rappresenta la felicità della tua famiglia, dei tuoi amici e di chi ti ha vissuto e accompagnato nel tuo percorso di crescita come professionista e come donna...Avevi 17 anni quando con "Donna Ofelia" entrasti negli uffici di MN a Roma. Noi capimmo dopo 5 minuti che avevi una marcia in più, una luce negli occhi che non si può spiegare perche Il talento non si deve spiegare ma va solo accompagnato e supportato". Ed ancora: "Oggi è stato emozionante esser qui e vivere la tua emozione.

Che l'amore sia sempre con voi e riempia le vostre vite anche quando verranno i giorni difficili perché l'amore non è solo discesa ma anche salita. Ti voglio bene Diletta, lo sai, ma dirlo a volte serve e fa bene. Auguri a te e Loris, anima buona e bella".

I festeggiamenti delle nozze si sono svolti presso il Therasia Resort, dove sono stati avvistati numerosi personaggi Vip, come Chiara Ferragni, Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, Elisabetta Canalis, Elodie (che ha fatto la damigella d'onore), Barbara Berlusconi, Alice Campello. Nella stessa location, alla viglia delle nozze, gli sposi avevano organizzato un white party con tutti gli invitati, lasciandosi andare al divertimento prima del grande si. Tra le curiosità legate al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius anche il messaggio che la presentatrice ha voluto far scrivere sul velo dell'abito nuziale: "Quello che ho sempre voluto". Per arrivare all'altare Diletta ha scelto un romantico abito lungo di pizzo rebrodè dalle geometrie floreali reso ancora più regale dal colletto alto e dalle maniche lunghe con ampi polsini, bustier rigido che hascolpito il punto vita e schiena in parte scoperta.