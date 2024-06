Belen Rodriguez e Angelo Galvano, amore a gonfie vele: vacanza in Sardegna

Amore a gonfie vele per Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano . La showgirl argentina ed il nuovo compagno sono stati paparazzati insieme in Sardegna durante un weekend trascorso in compagnia di Billy Berlusconi e la moglie Matilde, da anni, amica della showgirl argentina. La coppia, che è apparsa unita ed innamorata, sembra davvero fare sul serio, così come documentato anche da alcuni scatti pubblicati sull'ultimo numero in edicola del settimanale di gossip Chi. Nelle foto proposte dal rotocalco diretto da Alfonso Signorini, si vedono Belen e Angelo in piscina, intenti a scambiarsi qualche bacio fugace , alla presenza di Santiago (nato dall'amore della modella con Stefano De Martino) e anche la piccola Luna Marì (frutto della relazione tra la Rodriguez e Antonino Spinalbese).

Belen Rodriguez, vacanza in famiglia con Angelo Galvano

Belen, i figli e Angelo sarebbero arrivati in Sardegna venerdì 21 giugno. Dalle immagini pubblicate, Belen pare affrontare questa nuova relazione in modo più sereno. L'argentina ha quindi deciso di lasciarsi completamente alle spalle la storia con Elio Lorenzoni, con il quale aveva un'amicizia decennale. A fare breccia nel cuore dell'ex conduttrice de Le Iene ora è il 35enne, di origini siciliane, ma da anni in pianta stabile a Milano, che pare essere stato accolto anche dai figli di Belen, che si sono intrattenuti con lui a giocare, tra uno schizzo e l'altro, mentre la modella li ha osservati in serenità a bordo piscina. Dopo i retroscena sui tradimenti di Stefano De Martino raccontati nel salotto di Mara Venier, la showgirl argentina ha deciso di rivelare per la prima volta il vero motivo della fine della love story con Elio Lorenzoni. "Non puoi capire i coltelli che sono volati”, ha raccontato la showgirl, per poi ammettere che la madre Veronica Cozzani sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: “Non ci andava d’accordo, mia mamma mi ha dato ragione assolutamente su tutti gli aspetti, cosa che non fa mai. Quindi quando mi ha dato ragione e ha iniziato a litigare lei con lui, ho capito che lo dovevo mandare a casa”.