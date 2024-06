Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, alle nozze c'è Tananai: ecco cosa farà

Fervono i preparativi per le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser . Insieme da 7 anni, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono pronti a promettersi amore eterno di fronte ai loro 200 invitati. Dopo il matrimonio di Diletta Leotta con il portiere del Newcastle Loris Karius , è arrivato il momento di occuparsi delle nozze della sorella di Belen Rodriguez, che ha svelato qualche dettaglio sull'evento, come il brand dell' abito da sposa , lo stesso scelto dalla conduttrice di DAZN, Atelier Emé. Sabato 29 giugno si terrà una cerimonia più intima per i familiari e amici più stretti, mentre il giorno seguente si avrà la cerimonia vera e propria.

Cecilia e Ignazio sposi: i dettagli

Gli sposi si uniranno in matrimonio con rito civile in Toscana. La location è quella dell'incantevole Villa Medicea La Ferdinanda a Carmignano in provincia di Prato. ad unirli in matrimonio sarà un amico della coppia, che ha ricevuto la delega dal comune di Carmignano. Molti dei 200 invitati saranno personaggi noti del mondo dello spettacolo. Tra i presenti anche Giulia De Lellis (ormai single dopo la rottura con Carlo Beretta, oggi in coppia con Melissa Satta) e Andrea Damante. Per i festeggiamenti, Cecilia e Ignazio pare abbiano ingaggiato uno dei cantanti più popolari del momento in Italia, ovvero Tananai. Alla vigilia di Spagna-Italia, l'artista si è esibito sul palco di Casa Azzurri per la Nazionale italiana impegnata a Euro 2024.