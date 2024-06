Sinner e Anna Kalinskaya, la prima foto 'ufficiale' di coppia postata da...un tifoso

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya non si nascondono più. Dopo una giornata di allenamenti, i due tennisti si sono concessi una passeggiata tra le vie di Wimbledon in vista del grande appuntamento tennistico che inizierà solo tra qualche giorno. L'ufficializzazione della loro relazione è arrivata nel corso dell’ultimo Roland Garros quando per la prima volta il tennista, parlando della sua vita privata, ha ammesso di avere una storia d'amore con la collega russa Anna Kalinskaya. “Ma non dirò altro”, aveva avvertito il numero 1 nel ranking ATP ai giornalisti presenti in conferenza stampa. Nel corso del torneo i due erano stati pizzicati in tribuna ad assistere alle partite dell’altro. Da quel momento però entrambi hanno rotto il silenzio con lo stesso Jannik che ha parlato della sua nuova fiamma subito dopo aver vinto ad Halle.