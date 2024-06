Anna Kalinskaya, la rivelazione della fidanzata di Sinner: "Troppi calciatori"

Anna Kalinskaya ha confessato un retroscena legato ai suoi social e ai messaggi ricevuti in direct. La campionessa di tennis russa e fidanzata di Jannik Sinner, è finita al centro del gossip per aver fatto una rivelazione a sorpresa. Nel corso del torneo a Berlino, la tennista ha partecipato ad una sfida telefonica, rispondendo ad alcune domande. Tra le tante, le è stato chiesto di svelare la persona più famosa presente nei suoi direct. Domanda a cui Anna non si è sottratta, quindi ha risposto: “Non lo so, probabilmente qualche giocatore di calcio, quindi non lo farò. Non so, sono troppi calciatori. Quindi, non rispondo". Parole che, se da un lato hanno destato tanta curiosità tra i suoi fan e tifosi, dall'altro sorprendono, in virtù della grande riservatezza che la fidanzata di Sinner ha sempre mantenuto fuori dal campo.