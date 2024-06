Carolina Stramare è incinta! La foto non lascia dubbi: Pellegri presto papà

Carolina Stramare e Pietro Pellegri in attesa del primo figlio, non ci sono più dubbi! La notizia della presunta gravidanza della compagna del calciatore del Torino, già al centro del gossip da settimane, è diventata subito virale dopo gli scatti pubblicati dalla rivista Nuovo Tv che li ha paparazzati durante la recente vacanza a Mykonos , in Grecia. A far pensare ad una gravidanza in atto, sarebbero stati il décolleté prosperoso e l’inconfondibil e forma del pancino d i lei. Scatti in cui l'ex Miss Italia si è mostrata in dolce compagnia del fidanzato sulle bianche spiagge dell'isola greca. Nelle immagini pubblicate dal rotocalco si vede Pietro predersi cura di Carolina: la tiene per mano e le accarezza il pancino.

Carolina Stramare, la vita con Pellegri è da "10"

Dopo le voci su un flirt con Dusan Vlahovic, nella vita di Carolina Stramare è arrivato Pietro Pellegri. Per lui non è stato facile far innamorare l'ex concorrente di Pechino Express: "Ha cominciato a scrivermi messaggi, ma io non gli rispondevo mai e lui s’imbestialiva. In seguito, con la scusa della cena di squadra, ci siamo rivisti a Milano e alla fne io mi sono dovuta ricredere", aveva raccontato in una precedente intervista Carolina. Di recente la modella rispondendo ad alcune curiosità dei fan, ha ammesso: "Questo periodo si merita finalmente un bel dieci. Non c'è niente che non va, non ho grilli, non ho cavallette, non ho cose strane per la testa, quindi perché non dargli un dieci".