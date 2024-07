Ignazio Moser, le promesse nuziali per Cecilia: "Nessuno mai..."

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono giurati amore eterno domenica 30 giugno , presso la splendida Villa dei Cento Camini in Toscana. La cerimonia ha visto la partecipazione di amici e familiari provenienti da tutta Italia per festeggiare insieme agli sposi. Il rito civile è iniziato nel tardo pomeriggio e nelle prime ore della serata sono già iniziati a circolare i primi video, che hanno immortalato alcuni dei momenti più emozionanti di questa storia d'amore, iniziata diversi anni fa all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La giornata si è trasformata in una celebrazione indimenticabile, ricca di emozioni e condivisione .

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: le promesse di matrimonio

Dopo aver attraversato il giardino della villa accompagnata dal padre Gustavo, la modella ha raggiunto il suo futuro sposo. Il rito civile si è svolto secondo le regole, tra i momenti più emozionanti anche quello della lettura delle promesse. Il primo a prendere parola è stato Moser che ha detto: "Son sincero mi ero scritto un discorso prima, poi ti ho sentito dire che è da sfigati leggere il discorso, quindi ho dovuto rivedere i miei piani, quindi andrò un pochino più spontaneo. Quindi da dove iniziamo, iniziamo da ieri, perché mi sembra ieri la prima volta che ti ho visto entrare in quella casa al GF, sembra ieri la prima volta che mi hai fatto sorridere…". Ed ancora: "Nessuno mi completa più di te in questo mondo e mai mi completerà più di te. Ed è per questo vorrei chiederti se vuoi passare il resto della vita con me e diventare mia moglie". Mentre Cecilia, mantenendo la sua schiettezza, rivolgendosi a Ignazio ha detto: "Non mi sono preparata un discorso, ma da quando me lo hai chiesto ho iniziato a pensare a cosa dirti, cosa scrivere. La verità è che non sono brava a scrivere, avevo pensato con Marco, che mi fa fare i compiti ogni tanto, ma non mi sembrava il caso che oggi mi mettessi a scrivere qualcosa perché siamo due persone che ci siamo sempre guardate negli occhi, abbiamo sempre avuto il coraggio di dirci tutto quello che ci volevamo dire, nel bene e nel male". Sul velo l'argentina ha fatto scivere una frase tratta da una canzone di Biagio Antonacci: "Quanta vita c'è in questa vita insieme a te".