Elisabetta Gregoraci, disavventura in aeroporto: "Persone trattate come bestie"

Elisabetta Gregoraci ha vissuto un vero e proprio spiacevole fuoriprogramma mentre cercava di tornare a casa dopo una vacanza in Sardegna. Il volo su cui doveva imbarcarsi ha subito un notevole ritardo, costringendo la showgirl a trascorrere un'intera giornata in aeroporto . L'ex moglie di Flavio Briatore ha manifestato tutto il suo disappunto attraverso una storia condivisa sul suo account Instagram, raccontando quanto accaduto così come i dettagli della vicenda, ma anche criticando duramente la compagnia aerea per come ha gestito la situazione. L'ex conduttrice di Battiti Live ha infatti descritto sui social il modo in cui lei e gli altri passeggeri sono stati trattati: senza informazioni e aggiornamenti adeguati .

Elisabetta Gregora, il viaggio da incubo e la denuncia social

"Che vergogna… Viaggiare è sempre più complicato! Io per lavoro o per piacere lo faccio spessissimo… ma rendono la situazione sempre più difficile…" ha scritto Elisabetta in una Instagram story, sottolineando come l'esperienza di viaggio stia diventando sempre più problematica. Poi ha aggiunto: "Ma la cosa grave non è solo l'accumulo del ritardo, ma le persone trattate come delle bestie, senza annunci e senza avvisare". Tuttavia, il ritardo non è stato l'unico problema. Anche quando sembrava che la situazione si stesse risolvendo, si è verificato un ulteriore imprevisto: "E dulcis in fundo ci fanno imbarcare per poi bloccarci perché devono fare cambio equipaggio improvviso… Quindi ancora in attesa senza poterci nemmeno sedere e prende un po' d'acqua. Vi dovreste vergognare", ha concluso Gregoraci, manifestando così tutto il suo disappunto e la sua totale indignazione.