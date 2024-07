Diletta Leotta e Karius: luna di miele tra allenamenti, mare e paella

Dopo il matrimonio da favola celebrato lo scorso weekend in Sicilia , Diletta Leotta e Loris Karius si stanno godendo una meritata vacanza a Ibiza per la loro luna di miele. La cerimonia di nozze si è svolta al Therasia Resort di Vulcano, ed è stata un evento straordinario che ha visto la coppia pronunciare il fatidico "sì" davanti a circa 150 invitati, tra amici, VIP e familiari. La festa è stata caratterizzata da emozioni, lusso e momenti indimenticabili, proseguendo fino all'alba. Ora, i neo sposi hanno scelto la splendida isola delle Baleari per trascorrere i primi giorni da marito e moglie . Con loro anche la piccola Aria , nata lo scorso agosto.

Diletta Leotta e Loris Karius: l'allenamento durante il viaggio di nozze

Diletta Leotta, nota presentatrice di Dazn, ha condiviso sui social un'immagine che la ritrae felice, seduta sulla battigia, con la piccola Aria tra le braccia. La coppia sembra pronta a godersi questo periodo speciale, immersa nella bellezza e nella tranquillità di Ibiza. Non solo mare, sole e relax, poiché la coppia si sta godendo anche le prelibatezze culinarie dell'isola. In una delle ultime storie su Instagram, Diletta ha mostrato una sontuosa paella di mare con scampi giganti e un'aragosta, un vero e proprio piacere per il palato. Il matrimonio di Diletta e Loris è stato uno degli eventi mediatici più catalizzanti di questi primi giorni dell'estate 2024. La celebrazione è diventata un weekend di festa documentato attraverso i social dalla giornalista di Dazn e dai suoi ospiti VIP. Tra i momenti più memorabili anche l'abbraccio commosso con Elodie, il bacio all'altare, la festa notturna e lo scherzo di Elisabetta Canalis. Anche il cane paggetto e l'indimenticabile "white party" che ha preceduto le nozze hanno lasciato il segno. Durante il viaggio di nozze, Loris Karius e Diletta Leotta non smettono di allenarsi. La conduttrice radiofonica ha condiviso alcune recenti Instagram stories, dove la si vede correre con indosso un bikini sensuale insieme al marito. Nelle immagini lei è apparsa sorridente, mentre il calciatore ha proseguito la sua corsa nonostante i 26 gradi ed il sudore.