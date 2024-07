Sinner e Anna Kalinskaya, occhi dolci e sorrisi complici: il romantico retroscena a Wimbledon

Anche la tennista russa è sembrata molto felice della presenza del fidanzato 22enne, cercandolo spesso con lo sguardo durante tutta la partita. La relazione tra i due atleti sembra essere molto affiatata e reciproca anche nel supporto professionale. Il primo luglio, la tennista russa è stata avvistata tra gli spalti di Wimbledon per seguire il match del fidanzato contro il tedesco Yannick Hanfmann, durante il primo turno del torneo londinese.

Wimbledon, Sinner contro Berrettini: il derby azzurro

L'Italia è protagonista a Wimbledon. Nel pomeriggio di mercoledì 3 luglio si assisterà nel campo centrale alla sfida tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Al secondo turno dello Slam sui campi in erba dell'All England Club, infatti, si assisterà al derby tra i due campioni azzurri. A proposito del match contro Berrettini, l'altoatesino dopo il successo contro Hanfmann ha commentato: "Sarà un match sicuramente molto difficile perché lui sa come si gioca su questa superficie. Io spero di riuscire ad alzare il livello del mio tennis e avere più ritmo. Oggi ho fatto qualche errore nel terzo set, ma poi ho chiuso in crescendo: un finale di partita che mi dà fiducia per il proseguo del torneo". Mentre Matteo ha dichiarato: "Se penso di poter battere Jannik? Certo, altrimenti non scenderei in campo. Servirà una delle mie migliori prestazioni, conoscendo le sue grandi qualità e quanto sia migliorato in tanti aspetti del suo gioco. Non essendo testa di serie mi aspettavo un sorteggio come questo e so che sarà difficile, ma sinceramente non credo che lui sia contento di trovarmi al secondo turno. Ci alleniamo e giochiamo a tennis per partite come questa".