Sofia Goggia e Giletti paparazzati: 'Come Gregory Peck e Audrey Hepburn'

Sofia Goggia e Massimo Giletti sono stati paparazzati nuovamente insieme a Roma. La campionessa di sci e il giornalista sono stati avvistati per le strade e i vicoli della Capitale, a bordo di un motorino. Già da circa un anno si susseguono i rumors riguardanti un flirt tra i due, ma la coppia non ha mai confermato tali voci. Dagli ultimi scatti pubblicati nell'ultimo numero in edicola del settimanale di gossip Chi, la loro liaison sembra essere più forte che mai. " L'affiatamento ricorda quello tra Gregory Peck e Audrey Hepburn nel film Vacanze Romane ", si legge sul rotocalco diretto da Alfonso Signorini, che definisce il loro un " legame speciale ".

La campionessa olimpica di sci, che quest'anno è stata costretta a fermarsi a causa di un infortunio, è pronta a riprendere gli allenamenti, così come mostrato di recente anche sui social. Prima di essere avvistata in compagnia del giornalista, si trovava sulle nevi del Passo dello Stelvio, dove è tornata sugli sci dopo la frattura di tibia e malleolo tibiale. Il suo obiettivo è quello di tornare a gareggiare nella stagione 2024-2025. Nel mentre, tra un allenamento e l'altro, Sofia Goggia ha partecipato anche a eventi mondani, come la recente sfilata di Armani a Parigi. Subito dopo è volata a Roma, dove è stata avvistata con il giornalista, che di recente è tornato in onda sulle reti Rai con uno speciale su Ustica. La paparazzata precedente dei due risale a un anno fa, quando furono avvistati in piscina all'Hotel Parco dei Principi, dove alloggiava la campionessa, ma anche in quel caso non vi furono gesti che facessero pensare a una relazione amorosa. Intervistato da Francesca Fagnani a Belve, Giletti aveva ironizzato sulle sue passioni, parlando della neve e delle persone vincenti. Parole che neanche a dirlo furono interpretate da qualcuno come un riferimento, nemmeno troppo sottile, proprio a Sofia Goggia.