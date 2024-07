Valentino Rossi papà bis, Francesca Sofia Novello è incinta: "Un'altra bimba"

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono in attesa del secondo bebè. Nelle scorse ore la leggenda dells MotoGp ha condiviso un dolce e romantico post sul suo account Instagram, dove si legge a corredo di alcuni divertenti scatti in cui si vede il campione con indosso un camice medico: " È sicuramente una femmina Dottore! ", quindi ha aggiunto: " La Franci è incinta, aspettiamo un' altra bambina ". La coppia ha già una figlia di nome Giulietta. Di recente la Novello, intervistata da Diletta Leotta al podcast Mamma Dilettante, ha svelato alcuni dettagli della nascita della primogenita . Francesca Sofia Novello ha anche rivelato quando ha scoperto di essere incinta la prima volta e di come lo ha detto a Valentino Rossi : "Ho scoperto di essere incinta di giovedì, ma non l’ho subito detto a Vale perché aveva una gara il weekend successivo".

Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello e il retroscena riguardo la prima gravidanza

"Dopo aver ben figurato durante la qualifica, la domenica però Valentino cade e quando si ritrova nella ghiaia decide istintivamente di ritirarsi dall’attività agonistica. Nella sua testa quello è stato il momento in cui ha deciso di ritirarsi. E così, quando la domenica sera è tornato a casa, mentre io gli confidavo del mio stato interessante, lui mi rivelava la sua decisione di smettere", ha proseguito poi la Novello ai microfoni di Mamma Dilettante, quindi ha aggiunto: "Nello stesso momento ci siamo rassicurati a vicenda. Giulietta è poi nata il 4 marzo 2022, la domenica in cui iniziava il primo Mondiale della MotoGP senza Valentino Rossi. Vale ha guardato la prima gara lontano dalla pista con la bimba in braccio". Stando ai racconti della Novello la primogenita di casa Rossi ha ereditato la passione di papà Vale:"Giulietta ha nel DNA la passione per la moto. Un po’ perché ovviamente in casa abbiamo le moto, i caschi, un po’ perché il sabato va al ranch, dove guarda le prove, i piloti, si siede in mezzo agli altri in fase di brainstorming. Non gliel’ha insegnato nessuno. È una cosa che lei ha naturalmente. Magari un giorno sarà lei la prima campionessa nella storia della MotoGP".