Melissa Satta e Beretta fanno sul serio: spunta un prezioso anello

Amore a gonfie vele per Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta, rampollo della nota famiglia di imprenditori (specializzati nella produzioni di armi) nonché ex fidanzato di Giulia De Lellis. I due si sono conosciuti dopo la fine della relazione della showgirl con il tennista Matteo Berrettini. Il settimanale Chi li ha fotografati insieme in vacanza in Versilia, terra di origine di lui, descrivendo un "week-end tutto baci, coccole hot e giochi". Insieme alla coppia, c'era anche Maddox, il figlio di Melissa avuto dal matrimonio con l'ex calciatore del Milan, Boateng. Come si legge nell'ultimo numero in edicola del rotocalco diretto da Alfonso Signorini, Melissa ormai non visita più di nascosto la casa della famiglia Beretta in Versilia, ma vi si reca come compagna di Carlo, insieme a Maddox, con la benedizione dei genitori di lui che, stando ai rumorso, pare non erano inizialmente troppo convinti di Giulia De Lellis.