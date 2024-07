Wanda Nara, cuore aperto ai fan: il sogno nel cassetto e il nuovo progetto

Wanda Nara è tornata a far parlare di sé per alcune rivelazioni fatte ai numerosi fan sui social. Rispondendo ad alcune curiosità dei fan su Instagram, la moglie del calciatore del Galatasaray Mauro Icardi ha svelato , tra le tante, anche quale sarà il suo nuovo progetto professionale. "Hai qualche progetto a cui stai lavorando attualmente?", le è stato chiesto da un follower. Domanda a cui l'ex vincitrice di Ballando con le Stelle 2023 ha replicato: " Sto leggendo un copione della Disney ". Poi ha aggiunto: " Mi sto commuovendo ". Ed ancora, rivelando qualche dettaglio in più: " Il mio ruolo è quello della protagonista ". Poi Wanda ha rivelato che il film sarà girato in Italia, Argentina e Uruguay.

Wanda Nara ed il suo sogno nel cassetto

A chi le ha scritto che trasmette lealtà, fermezza, amore e fedeltà, Wanda ha commentato: "I miei mi hanno sempre dimostrato lealtà. Sono una ragazza cresciuta in un quartiere con questi valori". Tra le altre rivelazioni fatte dalla Nara sui social anche quando uscirà Love is Blind, la cui uscita è prevista entro fine anno su Netflix. Un utente le ha chiesto se avesse ancora qualche sogno da realizzare. A tale quesito l'imprenditrice ha detto a commento di uno scatto che raffigura una leonessa con un piccolo cucciolo: "Si, Mauro Icardi lo conosce". Nel corso di una recente intervista, il calciatore e la moglie hanno raccontando come fosse iniziata la loro relazione. L'argentina ha ammesso: "Piangevo così tanto che pensavo che anche Mauro mi avrebbe lasciato". Quindi ha proseguito: "Mauro se ne è sempre fregato. Ho sofferto molto. Ho sofferto. Chiedevo a Maxi di innamorarsi di qualcuno. Lui mi diceva che ero una stupida, che Maxi era felice, single, faceva festa...", riferendosi ai sensi di colpa provati nei confronti dell'ex marito. "Il giorno in cui Maxi ha formato una famiglia ho provato un sollievo totale. Sono dovuta andare da uno psicologo, non c'ero mai stata prima. Avevo bisogno di liberarmi di quel senso di colpa", ha poi concluso la cantante.