La Bouchard non si tiene: "Il tennis è un grande sport per il sex appeal"

Genie Bouchard è tornata a far parlare di sé per alcune inaspettate dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista rilasciata al podcast "Not Alone", durante il quale ha ammesso che il suo sex appeal l'ha aiutata nell'ottenere maggiori contratti pubblicitari, quindi a migliorare la sua situazione economica. Gli amanti del tennis ricordano ancora quella giocatrice canadese che è diventata numero 5 al mondo dopo aver raggiunto la finale di Wimbledon, e che ora è classificata 524 nella classifica WTA a causa di infortuni e scarsi risultati. Nel corso dell'intervista la tennista ha quindi confessato che il potere di attrazione fisica e sessuale di una persona, l'ha aiutata molto nella sua vita. E grazie ai vestiti che si indossano in campo, l'atleta considera il tennis " un grande sport per il sex appeal ".

Eugenie Bouchard: il tennis ed il sex appeal

Eugenie ha spiegatto: "Indossiamo gonne corte, top... È bello accendere la TV e guardarlo. Questo mi ha aiutato ad avere contratti fuori dal campo. Mi è stato chiesto più volte di essere sulla copertina di Sport Illustrated in costume da bagno". Poi ha aggiunto: "Era nella mia lista di cose da fare. Fa parte di ciò che sono e penso che sia fantastico. Mi ha aiutato a far crescere la mia fanbase, il mio pubblico, e questo ha migliorato i miei contratti. Questo potrebbe far venire qualcuno di Miami a vedermi giocare a tennis". Ed ancora: "Perché stare in una scatola? Perché non provare a crescere o migliorare, trascendere il tennis o esplorare altri campi?". "Questo è un bene per il tennis in generale, per il tennis femminile, per lo sport femminile. È un bene per tutti", ha aggiunto la tennista. Nel corso di un'intervista al Mutual Madrid Open 2023, Eugenie ha ammesso che "potrebbe vivere comodamente" il resto della sua vita senza colpire una palla grazie alle sponsorizzazioni che ha firmato nel corso della sua carriera."Potrei sedermi sul mio divano e guardare Netflix e sembra allettante, senza dubbio, ma dopo due giorni impazzirei. Finché mi sento ancora giovane fisicamente, perché non continuare a giocare a tennis? Seguirò altri progetti in seguito, ma ora vediamo cosa posso fare fino a quando non deciderò di non giocare più".