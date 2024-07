Carolina Stramare: "Gravidanza tra 'isteria' e dolori al seno, come l'ho detto a Pellegri"

Carolina Stramare, i dettagli della gravidanza sui social

"In questo periodo sono particolarmente emotiva....sono sempre stata un ghiacciolo, sono sempre stata empatica ma facevo fatica ad esprimere le mie emozioni, che ho sempre contenuto molto bene. Ultimamente non riesco, quindi saranno gli ormoni, tornerò quella di prima". Poi ha proseguito: "Sto molto bene, sono molto felice e finalmente mi sono passate tutte quelle ansie che avevo all'inizio che mi facevano vivere questa cosa meno bene o non come avrei voluto. Qualcuna c'è ancora ma va bene così, sono nettamente diminuite". Alla domanda su come ha scoperto di essere incinta, l'ex Miss Italia ha svelato: "Me ne sono accorta per due motivi: il primo perché di punto in bianco non sono più riuscita a correre sul tapis roulant per il male che avevo al seno, che sul momento pensavo fosse perché mi stava arrivando il ciclo; il secondo motivo è perché ero isterica, non quell'isterismo da ovulazione o preciclo, ero veramente isterica. In quei giorni ho discusso tantissimo con Pietro e quando l'ho saputo lo avevo spedito a farmi una commissione perché ero veramente pazza, gli ho detto: o esci di casa o veramente scoppia una bomba. Erano le cinque del pomeriggio, l'ho fatto (il test di gravidanza, ndr) perché devo sapere se sono incinta, perché non mi do altre spiegazioni. Non mi arrivava il ciclo da quattro o cinque giorni, mente sono sempre stata un orologio svizzero. Quindi l'ho fatto un pomeriggio a casa".

Pellegri, la reazione all'annuncio della gravidanza di Carolina Stramare

Ai suoi follower Carolina ha poi ammesso di essersi sempre vista una mamma giovane, però sentiva che non ci fossero i presupposti per diventare mamma, fino a quando, dopo qualche mese di conoscenza con Pietro Pellegri le cose sono cambiate: "Sentivo di avere accanto a me la persona giusta che vedevo come futuro padre o futuro compagno di vita. Mi sono sentita pronta mesi fa". Poi ha aggiunto: "Però quando vuoi tanto una cosa, non arriva...nell'unico momento in cui non ci abbiamo pensato, è arrivato". Qual è stata la reazione di Pietro? "Quando ho fatto il test ero già incinta di tre settimane, quindi ho chiamato subito mio papà e mentre parlavo con mio padre piangendo, ho sentito la chiave della serratura, quindi ho lanciato telefono, nascosto test, tremavo come una foglia, lui mi ha ritrovato in pigiama persa nel nulla. Pietro è rimasto quattro o cinque secondi fermo sulla porta, si è emozionato, ma non ci siamo detti "Diventiamo genitori", lo abbiamo capito.