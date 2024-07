Wanda Nara e Icardi, voci sul divorzio: l'avvocato fa chiarezza

Il matrimonio di Wanda Nara e Mauro Icardi continua a suscitare l'interesse dei media e del pubblico, non solo per la loro vita privata turbolenta ma anche per le recenti vicende di salute della showgirl. I gossip sulla coppia sembravano essersi placati, ma di recente sono riemersi con forza in Argentina, con notizie di un possibile imminente divorzio. Il giornalista Luis Ventura, durante una trasmissione su America Tv, ha affermato che la relazione tra l'imprenditrice argentina ed il calciatore del Galatasaray potrebbe essere giunta al capolinea, dichiarazione poi ripresa anche dalla giornalista Laura Ubfal. Nelle ultime Instagram stories la cantante è apparsa insieme alle sue figlie in Argentina, ma di Icardi non vi è traccia.