Pecco Bagnaia e Domiziana, cuore d'oro: dove finiranno i regali del matrimonio

Pecco Bagnaia, campione del mondo in carica di MotoGP, e la futura moglie Domizia Castagnini, hanno deciso di trasformare il giorno delle loro nozze in un'opportunità per fare del bene. In occasione del loro matrimonio, che si terrà il 20 luglio nel Duomo di Pesaro, la coppia ha chiesto agli invitati di non fare regali, ma di devolvere la somma destinata ai doni all’Unione Genitori Italiani Odv (UGI). Tale organizzazione collaborerà con loro per utilizzare i fondi raccolti per allestire una palestra dedicata alla riabilitazione dei bambini ricoverati presso l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Iniziativa che è stata molto apprezzata dai responsabili del nosocomio torinese e dell'associazione UGI.