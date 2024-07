Kate Middleton a Wimbledon: le indiscrezioni su presenza e sostituta

L'attesa di Kate Middleton alla premiazione dei vincitori di Wimbledon è alta, anche se la sua partecipazione dipenderà dalle sue condizioni di salute. Nei giorni scorsi il Daily Mail e altri tabloid britannici hanno riportato che l'All England Club le garantirà "la massima flessibilità possibile", con una decisione definitiva che sarà presa la mattina della finale femminile. Lo storico torneo londinese rappresenta per la principessa del Galles un evento di grande importanza, non solo per il suo ruolo istituzionale come patrona dell'All England Lawn Tennis & Croquet Club, ma anche per la sua passione personale per il tennis. Lo scorso marzo, la moglie del principe William ha annunciato di avere un cancro, suscitando grande preoccupazione tra i cittadini inglesi.