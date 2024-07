Fedez, altra paura: ricovero in ospedale, nuova emorragia interna

Fedez preoccupa: di nuovo in ospedale per un'emorragia interna. Il rapper ha condiviso nelle scorse ore su Instagram una story dove dal suo letto ospedaliero ha scherzato sulla sua situazione, citando la frase "Another One" di Dj Khaled, per descrivere il suo malore ricorrente. Il cantante ha inoltre spiegato di aver scritto dei versi per una possibile futura canzone nella notte, in cui faceva riferimento a "buchi allo stomaco", poco prima di sentirsi male. In una delle sue ultime stories, Fedez ha scritto: "Sono tipo Dj Khaled quando dice ‘another one’ ma con le emorragie interne", a commento di uno scatto in cui si è mostrato nel letto d'ospedale con il viso coperto dalla mano.