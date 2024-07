Icardi, cosa c'è dietro la lite con Wanda Nara: c'entra L-Gante

Icardi-Nara, la separazione ed il gossip

"Il suo amico mi ha detto che questa rabbia è nata due giorni fa, quando Wanda avrebbe proposto di mettere insieme una nuova sequenza mediatica con L-Gante. Da quel momento in poi, ciò che ha infastidito di più Mauro è stato il fatto che ha proiettato un'altra persona su Wanda dopo la sua malattia, come se immaginasse che sarebbe stata diversa con quelle mosse mediatiche e questo è stato ciò che ha generato il conflitto", ha spiegato Vasquez. Poi ha aggiunto che tra i due ci sarebbe stata una forte discussione che ha portato alla decisione di Icardi di tornare in Turchia per iniziare ad allenarsi con il Galatasaray. "Ciò che ha infastidito di più Icardi è stato ancora una volta il fatto che Wanda voglia fare questo palpeggiamento mediatico con L-Gante", ha sottolineato il giornalista, per poi aggiungere: "Wanda gli ha detto: "Faccio una mossa con L-Gante". Ma Mauro non era d'accordo. C'è stata una lite feroce tra i due, Mauro è stato molto duro: 'Ti accompagno sempre nelle tue attività e ora torno ad allenarmi in un club importante come il Galatasaray e questo mi tocca pubblicamente'. Icardi aveva paura di tornare in Turchia e di sentirsi dire che è un giocatore poco serio, che non è concentrato sulla squadra e questo influisce sulla sua carriera". Al momento l'attaccante non ha commentato l'annuncio della separazione fatto di recente da Wanda Nara.